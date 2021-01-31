У Львові на честь «кіборгів» встановили копію вежі Донецького аеропорту: фото

Ця інсталяція стала четвертою в парку, що присвячена подіям війни на Донбасі

У львівському парку культури відкрили копію диспетчерської вежі Донецького аеропорту, який тривалий час утримували українські військові, за що їх стали називати «кіборгами».

Про це повідомляє інформагентство Міноборони «АрміяInform».

Копію встановили у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького, у церемонії відкриття взяли участь жителі міста та ветерани війни на Донбасі. Вежу спроектував і виготовив працівник парку, коваль Михайло Талама.

«Артоб’єкт висотою у півтора метра, із лампадкою всередині. А навколо – інформаційний куб, на якому розміщені спогади учасників боїв за ДАП, QR-коди із посиланнями на відео оборони летовища, загальна інформація про 242 дні звитяги українських воїнів», – йдеться у повідомленні.

Ця інсталяція стала четвертою в парку, що присвячена подіям війни на Донбасі.

Як розповіла речниця Парку культури Ірина Вовк, першою там встановили копію літака Іл-76, який був збитий бойовиками біля Луганська. Згодом – інсталяція про події в Зеленопіллі, а після того – до річниці Іловайська. Вежа Донецького аеропорту буде четвертою.

Наступні після неї інсталяції працівники парку планують встановити до річниці Дебальцевого та до річниці загибелі генерал-майора НГУ Сергія Кульчицького.

Вартість кожної інсталяції – близько 1500 гривень. І це не бюджетні кошти: суму добровільно збирають працівники парку, які самі є волонтерами і ветеранами російсько-української війни, зі своїх зарплат.

Копії та інсталяції до пам’ятних воєнних подій зберігаються у Парку культури, але адміністрація планує передати їх до львівського Будинку воїна.