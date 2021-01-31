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    Події в Україні

    У Львові на честь «кіборгів» встановили копію вежі Донецького аеропорту: фото

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    Копія диспетчерської вежі Донецького аеропорту - У Львові на честь «кіборгів» встановили копію вежі Донецького аеропорту: фото
    Копія диспетчерської вежі Донецького аеропорту
    Фото: «АрміяInform»

    Ця інсталяція стала четвертою в парку, що присвячена подіям війни на Донбасі

    У львівському парку культури відкрили копію диспетчерської вежі Донецького аеропорту, який тривалий час утримували українські військові, за що їх стали називати «кіборгами».

    Про це повідомляє інформагентство Міноборони «АрміяInform».

    Копію встановили у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького, у церемонії відкриття взяли участь жителі міста та ветерани війни на Донбасі. Вежу спроектував і виготовив працівник парку, коваль Михайло Талама.

    «Артоб’єкт висотою у півтора метра, із лампадкою всередині. А навколо – інформаційний куб, на якому розміщені спогади учасників боїв за ДАП, QR-коди із посиланнями на відео оборони летовища, загальна інформація про 242 дні звитяги українських воїнів», – йдеться у повідомленні.

    Ця інсталяція стала четвертою в парку, що присвячена подіям війни на Донбасі. 

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    У Львові на честь «кіборгів» встановили копію вежі Донецького аеропорту: фото
    У Львові на честь «кіборгів» встановили копію вежі Донецького аеропорту: фото
    У Львові на честь «кіборгів» встановили копію вежі Донецького аеропорту: фото
    Фото: «АрміяInform»

    Як розповіла речниця Парку культури Ірина Вовк, першою там встановили копію літака Іл-76, який був збитий бойовиками біля Луганська. Згодом – інсталяція про події в Зеленопіллі, а після того – до річниці Іловайська. Вежа Донецького аеропорту буде четвертою.

    Наступні після неї інсталяції працівники парку планують встановити до річниці Дебальцевого та до річниці загибелі генерал-майора НГУ Сергія Кульчицького.

    Вартість кожної інсталяції – близько 1500 гривень. І це не бюджетні кошти: суму добровільно збирають працівники парку, які самі є волонтерами і ветеранами російсько-української війни, зі своїх зарплат.

    Копії та інсталяції до пам’ятних воєнних подій зберігаються у Парку культури, але адміністрація планує передати їх до львівського Будинку воїна.

     19-20 січня 2015 року бойовики підірвали термінал Донецького аеропорту протикорабельними бомбами. Частина українських військових, які тримали оборону 242 дні, загинула під завалами від потужного удару, когось застрелили в бою, когось – у полоні.

    Досі ніхто не береться назвати точну кількість загиблих. Всі, хто обороняв аеропорт, хто загинув і хто залишився живим, увійшли в історію, як «кіборги».

    Теги: Донбас Міноборони Львів військові аеропорт
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