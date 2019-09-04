За добу на Донбасі поранено чотирьох українських захисників



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Українські військові продовжують утримувати позиції

Окупанти у вівторок 10 разів порушили режим тиші

У вівторок, 3 вересня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

два рази неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

близько Водяного – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Троїцького – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;

неподалік Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу чотири військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Противник здійснив обстріл позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Водяного з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, вчора Кривий Ріг попрощався з воїном 1-го механічного батальйону військової частини А0998 Павлом Чумаком. 35-річний боєць загинув при виконанні бойового завдання 30 серпня біля села Єлизаветівка Донецької області.