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    За добу на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму тиші

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    Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров&rsquo;ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали, заявили у штабі - За добу на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму тиші
    Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали, заявили у штабі

    Ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що 5 серпня збройними формуваннями Російської Федерації один раз порушено проголошений режим припинення вогню.

    Ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми.

    «Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», – йдеться у повідомленні.

    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

    Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

    «Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що Збройні Сили України – це надійний щит, який захищає кожного з нас», – додали у штабі.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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