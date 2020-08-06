За добу на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму тиші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали, заявили у штабі

Ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що 5 серпня збройними формуваннями Російської Федерації один раз порушено проголошений режим припинення вогню.

Ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми.

«Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», – йдеться у повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

«Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що Збройні Сили України – це надійний щит, який захищає кожного з нас», – додали у штабі.