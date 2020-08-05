СБУ затримала кулеметника бойовиків, який переховувався у Росії



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Терорист на «посаді» кулеметника перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пєсків

У 2014 році житель Маріуполя добровільно приєднався до лав, так званого «батальйону Восток»

Служба безпеки України викрила на Донеччині колишнього бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції. Про це йдеться на сайті СБУ.

За даними слідства, у 2014 році житель Маріуполя добровільно приєднався до лав так званого «батальйону Восток».

Терорист на «посаді» кулеметника перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пєсків.

У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя.

Правоохоронці затримали колишнього бойовика після того як він приховано прибув на підконтрольну українській владі територію.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Заходи із викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Як повідомлялося, СБУ нейтралізувала терориста, що захопив банк у центрі Києва.