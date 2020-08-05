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    Бойовики влаштували провокацію біля Шумів

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    Українські військові у відповідь вогонь не відкривали - Бойовики влаштували провокацію біля Шумів
    Українські військові у відповідь вогонь не відкривали

    Окупанти випустили два снаряда з гранатомета і замовкли

    На Донбасі від початку доби, 5 серпня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

    Про це на брифінгу повідомив речник пресслужби Міністерства оборони Максим Праута.

    За його словами, бойовики випустили два снаряда з гранатомета по позиціях українських військових поблизу Шумів.

    «З початку поточної доби до полудня збройні формування РФ один раз вдалися до вогневої провокації, здійснивши два постріли з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Шуми. Вогонь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає», - повідомив Праута.

    Нагадаємо, що минулої доби бойовики тричі порушили режим тишіЗокрема вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски. А пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.

     

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