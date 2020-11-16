За добу на Донбасі зафіксовано два ворожі обстріли

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано

У районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет

Упродовж минулої доби, 15 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

«Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю та здоров’ю», – резюмується у звіті.