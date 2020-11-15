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    Окупанти порушили режим тиші біля Мар’їнки

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    <p><span>Ситуація в зоні ООС контролюється українськими військами</span></p> <p><span></span></p> - Окупанти порушили режим тиші біля Мар’їнки

    Ситуація в зоні ООС контролюється українськими військами

    Фото: Уніан

    Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

    Від початку поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Вони стріляли зі стрілецької зброї.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

    «Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, на ділянці поблизу Мар’їнки противник застосував стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

    Також у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

    Зазначимо, що минулої доби російські окупанти тричі порушили перемир’я

    Нагадаємо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.

    Також повідомлялося, що 14 листопада окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з гранатомету.

     

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл Операція Об’єднаних сил
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