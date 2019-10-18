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    За добу на Донбасі зафіксовано майже три десятки обстрілів бойовиків

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    Українські військові на Донбасі - За добу на Донбасі зафіксовано майже три десятки обстрілів бойовиків
    Українські військові на Донбасі

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

    У четвер, 17 жовтня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    • В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 16 обстрілів:
    • тричі біля Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • п'ять разів неподалік Павлополя – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • двічі біля Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • два рази неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • у районі Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
    • поблизу Пищевика і Лебединського – зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;
    • біля Широкиного – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 13 обстрілів:

    • біля Новолуганського – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • тричі поблизу Золотого – з мінометів калібру 120 та 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;
    • тричі неподалік Новозванівки – з міномета калібру 82 мм;
    • поблизу Гладосового з мінометів калібру 82 мм;
    • двічі у районі Кримського – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Попасної – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

    За минулу добу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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