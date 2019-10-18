За добу на Донбасі зафіксовано майже три десятки обстрілів бойовиків



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Українські військові на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

У четвер, 17 жовтня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 16 обстрілів:

тричі біля Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

п'ять разів неподалік Павлополя – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі біля Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Пищевика і Лебединського – зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;

біля Широкиного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 13 обстрілів:

біля Новолуганського – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

тричі поблизу Золотого – з мінометів калібру 120 та 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

тричі неподалік Новозванівки – з міномета калібру 82 мм;

поблизу Гладосового з мінометів калібру 82 мм;

двічі у районі Кримського – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Попасної – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

За минулу добу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.