За добу на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл

Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає

Окупанти стріляли неподалік населеного пункту Березове

Протягом минулої доби, 26 грудня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали, додали у штабі. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.