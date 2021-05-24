Бойовики обстріляли українські позиції з гранатометів: поранено військового

У результаті обстрілу зі станкового гранатомета один український військовий отримав осколкове поранення

Стан бійця оцінюється як задовільний

У неділю ввечері, 23 травня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових з гранатометів. В результаті один воїн отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

«В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надано належну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Стан бійця оцінюється як задовільний.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби 23 травня бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Як стало відомо раніше, протягом суботи, 22 травня, російсько-терористичні угруповання вісім разів порушили режим тиші, кулею снайпера було важко поранено одного українського військового.

Згодом стало відомо, що пораненому було надано екстрену допомогу в Дніпропетровському шпиталі, після чого гелікоптером Національної гвардії його доставили до госпіталю МВС у Києві.