Від початку пандемії в Україні коронавірус забрав життя понад 96 тис. людей

Минулої доби коронавірус подолали понад 2,5 тис. осіб

За минулу добу, 2 січня, в Україні зафіксовано 1 804 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 97). Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України. Як повідомлялося, 1 січня було зафіксовано 1 863 випадки коронавірусу в Україні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – понад 1,1 тис. осіб;

летальних випадків – 114;

одужало – понад 2,5 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,67 млн осіб;

одужало – понад 3,47 млн осіб;

летальних випадків – 96301.

Також МОЗ інформує, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14,7 млн людей, з них отримали дві дози – понад 13,7 млн осіб, отримали додаткову дозу – понад 4 тис. осіб, бустерну дозу – 5,4 тис. осіб.

1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти Covid-19 в Україні не працювали. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».