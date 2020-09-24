Лікар-інфекціоніст заявила, що Україна входить в найважчий етап пандемії Covid-19



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Лікар заявила, що в Україні погіршиться ситуація з епідемією Covid-19

В осінньо-зимовий період збільшиться кількість інфікованих з важкими формами захворювання на Covid-19

Україна входить в найважчий етап. Коронавірус буде вже з дещо іншими властивостями, буде збільшуватися кількість реально важких форм.

Про це лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська заявила в інтерв'ю телеканалу «Україна 24».

«Це біологічні властивості вірусу. Ми говорили, що краще перехворіти влітку, тому що вірус не такий агресивний, скажімо так. Зараз його агресивність буде трошки інша, в будь-якому випадку... У нас як би темпи смертності зараз трохи збільшуються. Ну а причин тут декілька. Це, по-перше, дійсно жарти закінчилися, посміялися, погуляли, влітку все відпочили. І зараз ми якраз входимо в етап найважчий. Це вже вірус буде кілька з іншими властивостями, буде збільшуватися кількість реально важких форм», – сказала вона.

Голубовська вважає, що в осінньо–зимовий період збільшиться кількість інфікованих з важкими формами захворювання на Covid-19.

За словами інфекціоніста, «літо – це не сезон коронавірусів, їх сезон – це зимову пору року, як у грипу».

«Нам до квітня треба якось протриматися. З іншого боку, збільшення смертності буде, воно ж, розумієте, відображення летальності ... Летальність в тому числі може рости через те, що буде величезна кількість людей хворих, які не звертаються за медичною допомогою, не входять до офіційної статистики. Їх реально більше ... починають реєструватися тільки важкі випадки захворювання, що вимагають госпіталізації», – пояснила Голубовська.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

Раніше Ляшко не виключив стрімкого зростання захворюваності на Covid–19 в Україні.

ВООЗ заявила, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.