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    Здоров'я

    На Буковині збільшується кількість хворих на Covid-19: 114 нових випадків за добу

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    На Буковині збільшується кількість хворих на Covid-19 - На Буковині збільшується кількість хворих на Covid-19: 114 нових випадків за добу
    На Буковині збільшується кількість хворих на Covid-19

    Всього в області зафіксували 13 562 випадки Covid-19 і 7790 видужань

    Чернівецькій області зареєстровано 114 нових випадків захворювання коронавірусів, кількість хворих збільшується.

    Про це заявив голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук в Facebook.

    «У порівнянні з березнем, коли епідемія коронавірусу тільки набирала обертів, система охорони здоров'я України значно змінилася і зміцнилася. Вона стала більш витривалою і підготовленої до боротьби з коронавірусною інфекцією. Втім, Covid-19 ще не відступає, а продовжує підступно збільшувати кількість хворих в Україні, і на Буковині, зокрема», – написав Осачук.

    23 вересня в області підтвердили 114 випадків зараження коронавірусом, видужав 71 заразився. Всього в області зафіксували 13 562 випадки Covid-19 і 7790 видужань. 

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    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

    До слова, у світі станом на ранок 23 вересня зареєстровано 31 783 504 випадків коронавірусу. Від початку пандемії коронавіруса 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало.

    ВООЗ заявила, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

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