На Буковині збільшується кількість хворих на Covid-19: 114 нових випадків за добу



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На Буковині збільшується кількість хворих на Covid-19

Всього в області зафіксували 13 562 випадки Covid-19 і 7790 видужань

Чернівецькій області зареєстровано 114 нових випадків захворювання коронавірусів, кількість хворих збільшується.

Про це заявив голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук в Facebook.

«У порівнянні з березнем, коли епідемія коронавірусу тільки набирала обертів, система охорони здоров'я України значно змінилася і зміцнилася. Вона стала більш витривалою і підготовленої до боротьби з коронавірусною інфекцією. Втім, Covid-19 ще не відступає, а продовжує підступно збільшувати кількість хворих в Україні, і на Буковині, зокрема», – написав Осачук.

23 вересня в області підтвердили 114 випадків зараження коронавірусом, видужав 71 заразився. Всього в області зафіксували 13 562 випадки Covid-19 і 7790 видужань.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

До слова, у світі станом на ранок 23 вересня зареєстровано 31 783 504 випадків коронавірусу. Від початку пандемії коронавіруса 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало.

ВООЗ заявила, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.