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    За добу в Україні виявили 42,5 тис. Covid-хворих

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    В Україні &ndash; 42 533 нових випадки коронавірусу - За добу в Україні виявили 42,5 тис. Covid-хворих
    В Україні – 42 533 нових випадки коронавірусу
    фото: poltavske.tv

    За минулу добу госпіталізовано 3 918 осіб, летальних випадків – 185

    В Україні протягом минулої доби, 4 лютого, зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

    «За добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 268, медпрацівників – 920)», – зазначається у повідомленні.

    Також за минулу добу госпіталізовано 3 918 осіб, летальних випадків – 185, одужало – 9 628 осіб.

    За весь час пандемії в Україні захворіло 4 256 208 осіб, одужало – 3 669 979 осіб, летальних випадків – 101 168, а також проведено 18 496 292 ПЛР-тестувань.

    Нагадаємо, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

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    Теги: хвороби уряд час
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    За добу в Україні виявили 42,5 тис. Covid-хворих