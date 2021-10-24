«Раніше такого не було». Медики б’ють на сполох через масове ураження коронавірусом вагітних

Кількість вагітних із коронавірусом значно зросла у порівнянні із попередніми хвилями пандемії

Поточна хвиля пандемії коронавірусу вирізняється новими видами ускладнень хвороби у пацієнтів. До того ж останнім часом до лікарень значно частіше стали потрапляти вагітні жінки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак.

«Вік хворих різний: є і молоді, і старші. Зараз у нас в лікарні перебувають 30 вагітних з Covid-19. У минулі хвилі такої кількості вагітних з коронавірусом не було», – повідомив лікар.

Щодо основних ускладнень хвороби, які зараз фіксують у пацієнтів, за словами Любомира Рака, останнім часом фіксується велика кількість випадків тромбозів, а також немало хворих мають тимчасові психічні розлади.

Щодо приєднаної бактеріальної флори (бактеріальна пневмонія), яка також є поширеним ускладненням перебігу коронавірусної хвороби, Любомир Рак повідомив, що при таких симптомах пацієнти потребують антибіотиків та антикоагулянтів (розріджувачів крові – «Главком»).

Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.