За два останні дні березня українці отримали понад 11 тисяч ID-карток



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Фото: Zaxid.net

До цілодобового чергування в день голосування були залучені 1800 осіб особового складу Державної міграційної служби

Упродовж 30-31 березня громадянам України було видано понад 11 тисяч ID-карток. Про це повідомила перший заступник голови Державної міграційної служби Наталія Науменко час наради з підбиття підсумків забезпечення безпеки у першому турі виборів, передає УНІАН.

За словами Науменко, до цілодобового чергування у день голосування були залучені 1800 осіб особового складу ДМС.

«Упродовж суботи-неділі громадянам України було видано понад 11 тисяч ID-карток. Забезпечено своєчасне надання інформації щодо реєстрації виборців. Системно проводилися інформаційні компанії для роз’яснення щодо документів, які дають право на отримання виборчого бюлетеня», - зазначила вона.

Глава Державної прикордонної служби Петро Цигикал, зі свого боку, повідомив, що у день виборів ДПСУ працювала в посиленому режимі спільно з колегами з правоохоронних органів.

"Практично за добу оформлено 100 адміністративних та чотири кримінальних проваджень за незаконний перетин кордону, затримано 6 осіб. Обґрунтовано відмовлено в пропуску 87 іноземцям. Виявлено 25 одиниць зброї. До роботи залучалось 7000 прикордонників», - заявив він.