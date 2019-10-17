За фальсифікацію ліків зможуть позбавляти волі довічно



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Рада планує ввести кримінальну відповідальність від п'яти років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків

Верховна Рада має намір ввести кримінальну відповідальність від п'яти років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків.

За прийняття відповідного законопроекту №1152-1 від 20 вересня в першому читанні проголосували 306 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно з нормою законопроекту, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Ті самы дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або з допомогою великого поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я людини, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Якщо дії, пов'язані з фальсифікацією ліків, що спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, то особи караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби, вказавши джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров'я людей).