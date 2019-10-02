Психоаналептики: особливості й терапевтична дія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Психоаналептики — препарати медичного спрямування, дія яких направлена на відновлення стабільного психічного стану пацієнта.

Вони стимулюють активність центральної нервової системи, впливають вищу нервову діяльність. У цю групу входять психостимулювальні засоби, антидепресанти, психостимулятори та ноотропні засоби.

Антидепресанти

Перші антидепресанти з'явилися ще в 50-х роках минулого століття в США. Це сталося випадково, під час випробування нових протитуберкульозних ліків. Виявилося, що вони не тільки ефективно борються з туберкульозом, а й сприяють підвищенню настрою та припливу сил у пацієнтів.

Антидепресанти як лікарські препарати призначають при емоційних розладах, рухових і когнітивних порушеннях, соматичних і вегетативних проявах депресії. Ліки також ефективні під час лікування тривоги, розладів харчової поведінки, нав'язливих станів, вегетативних кризів, при усуненні болю різного походження, наприклад ревматизмі, оскільки антидепресанти підвищують поріг больової чутливості. Терапевтична дія антидепресантів при пероральному та парентеральному застосуванні розвивається поступово та проявляється зазвичай через 3–10 і більше днів після початку лікування.

Психостимулятори

Психостимулятори (стимулятори) — психоаналептики, що активізують психічну й меншою мірою фізичну активність організму. Такі ліки підвищують здатність до сприйняття зовнішніх подразників, психомоторну активність, зменшують відчуття втоми, знижуть потребу у сні. Психоаналептичні засоби цієї групи безпосередньо впливають на роботу центрів довгастого мозку, підвищують процеси сумації імпульсів у центральній нервовій системі. Найбільш характерними побічними ефектами психостимуляторів є підвищена збудливість, занепокоєння, порушення сну, нудота, тахікардія, аритмія, підвищення артеріального тиску.

Ноотропні засоби

Ноотропи — препарати, що позитивно впливають на вищі інтегративні функції мозку. Вони підвищують увагу, покращують здатність до навчання, пам'ять, можливості планування, прийняття рішень і розв’язання проблем, підвищують стійкість мозку до різних ушкоджувальних чинників. Це ключова особливість, що вирізняє ноотропи від інших видів медичних препаратів. Такі ліки розробляють для хворих з неврологічними проблемами. Наприклад, для тих, хто переніс інсульт, страждає на епілепсію або хворобу Альцгеймера. Також ці ліки показані до застосування здоровим людям при підвищеному розумовому навантаженні.

Замість висновку

Депресія супроводжується погіршенням настрою, стомлюваністю, неможливістю зосередитися на окремій справі, частим відчуттям невпевненості, погіршенням апетиту, бажанням нашкодити собі у фізичному плані, проблемами зі сном. Якщо симптоми спостерігаються понад 2 тижні, варто звернутися до фахівця.

В аптеках представлений великий перелік антидепресантів, проте починати вживати їх можна лише за призначенням лікаря, адже ви можете помилково вважати себе хворим. Можливо, достатньо прийняти заспокійливе (наприклад, таблетки Аллуна). Оцінювати симптоми й ставити діагноз може тільки лікар — психотерапевт або психіатр.