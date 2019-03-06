За масове отруєння дітей у Бердичеві розважальний заклад оштрафували лише на 1 тис. грн



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Фото: dt.ua

Наприкінці лютого було зафіксовано більше 10 випадків захворювань дітей

Наприкінці лютого запорізькі контролери перевірили розважальний центр «Джамп Сіті» (Бердичів), зафіксувавши низку порушень вимог санітарного законодавства. Про це повідомляє прес-служба Бердянської міської ради.

«Причиною такої перевірки стала ситуація із спалахом гострої кишкової інфекції серед дітей, батьки яких пов’язують її із відвідуванням цього дитячого розважального центру. Було зафіксовано більше 10 таких випадків захворювань дітей», − йдеться у повідомленні.

За підсумками перевірки контролери встановили чисельні порушення. Так, до прикладу, заклад не мав підтверджуючих документів про проведення заходів дезінфекції.

Крім того, у закладі були відсутні документи на дезінфікуючі засоби, призначені для миття інвентарю й обладнання.

Серед інших порушень - неналежні умови зберігання столового посуду; відсутність інформації щодо відповідності встановленим вимогам води питної, яка використовується для приготування страв; відсутність приладу для контролю за температурою в холодильниках та морозильних камерах.

«На виявлені порушення були складені приписи та протоколи, матеріали передали до Бердянського міжрайонного суду. Заклад було оштрафовано на 1000 грн», − йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, неякісне харчування щорічно забирає життя до півмільйона людей.