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    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»

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    Переможцями у&nbsp;номінації &laquo;Спортивна слава України&raquo; стали олімпійський чемпіон з волейболу (1968 року), відомий спортсмен і тренер Володимир Іванов та олімпійська чемпіонка з баскетболу (1976 року) Наталя Клімова - «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»
    Переможцями у номінації «Спортивна слава України» стали олімпійський чемпіон з волейболу (1968 року), відомий спортсмен і тренер Володимир Іванов та олімпійська чемпіонка з баскетболу (1976 року) Наталя Клімова
    Фото: пресслужба мера Києва

    Церемонія нагородження відбулася у Київському національному академічному театрі оперети

    Мер Києва, віце-президент Національного олімпійського комітету Віталій Кличко взяв участь у церемонії «Герої спортивного року-2019» та оголосив переможців у номінації «Спортивна слава України». Ними стали олімпійський чемпіон з волейболу (1968 року), відомий спортсмен і тренер Володимир Іванов та олімпійська чемпіонка з баскетболу (1976 року) Наталя Клімова.

    «Сьогодні ми відзначаємо досягнення наших спортсменів, які показали високі результати, продемонстрували силу духу і свою волю до перемоги. Ви представляєте нашу державу! І це дуже важливо, що завдяки вашим досягненням, вашому успіху підіймається переможний український прапор і лунає гімн України. Ви — справжня гордість і слава нашої країни!» — сказав під час церемонії Кличко. Про це повідомляєпресслужба мера.

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    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»
    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»
    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»
    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»
    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»
    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»
    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»
    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»
    «Герої спортивного року»: Кличко вручив премію у номінації «Спортивна слава України»

    Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року» — щорічний конкурс з визначення найкращих спортсменів, тренерів, фахівців спорту. Запроваджена Національним олімпійським комітетом України та Міністерством молоді та спорту за участі Української академії спорту.

    Дотепер почесну відзнаку — статуетку атлета, який тримає на долоні олімпійські кільця, одержали понад 170 переможців.

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