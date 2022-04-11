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    Окупанти у Херсоні розтрощили меморіал Героїв Небесної Сотні (фото)

    Окупанти потрощили панелі з фотографіями Небесної Сотні - Окупанти у Херсоні розтрощили меморіал Героїв Небесної Сотні (фото)
    Окупанти потрощили панелі з фотографіями Небесної Сотні
    фото з відкритих джерел

    Рашисти у різних районах міста зняли борди «Херсон – це Україна»

    Російські військові в тимчасово окупованому Херсоні вчинили наругу над меморіалом «Слава Україні». Як повідомило місцеве видання «Мост», це сталося на вулиці Перекопській.

    Невідомі зірвали прапор Європейського Союзу, потрощили панелі з фотографіями Небесної Сотні та загиблих у російсько-українській війні. Крім цього, окупанти знесли державний прапор України.

    «Похазяйнували» вандали й в інших районах міста, знявши борди «Херсон – це Україна».

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    Окупанти у Херсоні розтрощили меморіал Героїв Небесної Сотні (фото)
    Окупанти у Херсоні розтрощили меморіал Героїв Небесної Сотні (фото)
    Фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, що у місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти готуються до проведення «референдуму щодо створення Херсонської народної республіки». Вони використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого референдуму.

    Раніше повідомлялося, що росіяни вдаються до репресій на півдні України. Окупанти продовжують проводити репресивні дії на всій території Генічеського району, що на Херсонщині.

    Раніше радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович розповів, що війська окупантів готуються здати Херсон, а в Миколаївській області їх вже немає.

    Також повідомлялося, що на Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти у Херсоні розтрощили меморіал Героїв Небесної Сотні (фото)