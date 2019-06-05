За підтримки агрохолдингу Бахматюка у Києві пройшов фестиваль для дітей з особливими потребами



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Півтисячі учасників від шести до 35 років з усієї України демонстрували таланти – акторську гру, вокал, танці, оригінальні жанри, а також малюнки і вироби декоративно-прикладного мистецтва

За фінансової підтримки одного з найбільших у Європі агрохолдингів, компанії «Авангард» українського бізнесмена Олега Бахматюка, у Києві пройшов п'ятий, щорічний фестиваль таланту та краси для дітей і молоді з особливими потребами.

Півтисячі учасників віком від шести до 35 років з різних регіонів України демонстрували на сцені фестивалю свої таланти – акторську гру, вокал, танці, оригінальні жанри, а також малюнки і вироби декоративно-прикладного мистецтва. Окрім конкурсної програми, для молоді влаштували творчі майстер-класи, зони де можна було поспілкуватися, знайти нових друзів, поласувати морозивом. Відзнаки та подарунки отримали усі учасники фестивалю. Фестиваль відбувся за підтримки торгової марки яєць «Квочка», агрохолдингу «Авангард».

«Ми допомагаємо втілювати мрії дітей в реальність. Вони дуже талановиті. Багато дітей співають, танцюють, малюють дуже красиво. Діти щось роблять своїми руками. Фестиваль проходить під егідою аграрної компанії «Авангард» та торгової марки «Квочка», – сказала організатор фестивалю «Казкові мрії» Наталія Мірошниченко.

«Торгова марка квочка – це яйця, які продаються по всій Україні. Ми турбуємося про дітей та їхні сім'ї і хочемо дати можливість талановитим дітям з обмеженими можливостями проявити свої таланти», – зазначила керівник напрямку комунікацій агрохолдингу Маріанна Коніна.

Виступи учасників фестивалю оцінювало професійне зіркове журі.

«Я побачила неймовірну кількість талановитих, дуже красивих дітей, отримала величезний заряд любові і позитиву», – поділилась прима-балерина Національної опери України ім. Тараса Шевченка Катерина Кухар.

Найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні, «Авангард» (AVANGARDCO IPL), входить групу компаній «Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка. До складу компанії входять 19 птахофабрик, три інкубатори, 10 зон для підрощування молодняка, шість комбікормових заводів, три склади тривалого зберігання яйця, два птахокомплекси повного циклу «Авіс» і «Чорнобаївське», а також завод з виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудз».