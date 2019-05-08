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    Суспільство

    «Укрлендфармінг» Бахматюка виділив мільйон ветеранам до Дня Перемоги

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    Грошову допомогу учасникам війни та вдовам на території Тарасівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області вручає керуючий Веприцьким відділенням ТОВ &laquo;Агро-Край&raquo; Володимир Галич - «Укрлендфармінг» Бахматюка виділив мільйон ветеранам до Дня Перемоги
    Грошову допомогу учасникам війни та вдовам на території Тарасівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області вручає керуючий Веприцьким відділенням ТОВ «Агро-Край» Володимир Галич
    Фото: прес-служба «Укрлендфармінгу»

    За рахунок «Укрлендфармінгу» в селах відремонтували меморіальні комплекси, пам’ятники, придбали вінки для вшанування загиблих, а до днів вшанування 8 та 9 травня ветерани отримають подарунки від групи компаній

    Група компаній «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка, найбільший в Україні агрохолдинг за розмірами земельного банка, виділила близько мільйона гривень на привітання ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги.

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    Підприємства агрохолдингу «Укрлендфармінг» щороку вітають ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги. Цьогоріч компанія виділила сільським радам та ОТГ у 20-ти областях України близько мільйона гривень для надання матеріальної допомоги ветеранам війни та для проведення урочистостей. За рахунок «Укрлендфармінгу» в селах заздалегідь відремонтували меморіальні комплекси, пам’ятники, придбали вінки для вшанування загиблих, а до днів вшанування 8 та 9 травня ветерани отримають подарунки від групи компаній.

    «З кожним роком людей – живих свідків, учасників подій Другої світової війни – залишається серед нас усе менше. Їхні історії є нагадуванням нащадкам про необхідність завжди прагнути миру, пам’ятати уроки минулого й не повторювати колишніх помилок. Адже цінність миру вимірюється життям тих, хто віддав себе заради нього, здобув перемогу ціною власного життя», - зазначила операційний директор групи компаній «Укрлендфармінг» Галина Ковток.

    «Укрлендфармінг» як соціально відповідальна компанія реалізує сотні різноманітних проектів на території своєї присутності. Група компаній «Укрлендфармінг» є одним з лідерів аграрного виробництва в країні, одним з найбільших платників податків та одним з найкращих роботодавців, що забезпечує робочим місцями тисячі жителів в 600 населених пкунктах України. 

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