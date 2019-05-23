«Укрлендфармінг» повністю забезпечує себе власним посівним матеріалом, - Володимир Фантух



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Топ-менеджер «Укрлендфармінгу» Володимир Фантух Фото: прес-служба«Укрлендфармінгу»

Агрохолдинг «Укрлендфармінг» щороку проводить закритий експеримент порівняння культур: насіння роздається агрономам під номерами, їх сіють в різних регіонах, обробляють і повідомляють результати для аналізу

Найбільший український агрохолдинг «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка виробляє насіння на власному заводі і повністю забезпечує свої потреби в посівному матеріалі. Про це заявив заступник генерального директора з питань інновацій і розвитку агробізнесу Ukrlandfarming Володимир Фантух. Про це заявив топ-менеджер «Укрлендфармінг» в інтерв'ю порталу Latifundist.com.

«У нас є виробництво власного насіння. Ми виробляємо його як за ліцензією, так і в спільному вирощуванні. Все виробляємо за відпрацьованою технологією на насіннєвому заводі «Зоря». Він досить продуктивний і прогресивний, щоб отримати необхідну кількість посівного матеріалу. Сьогодні у нас вирощується понад 900 га насіннєвих посівів кукурудзи. Цих обсягів цілком достатньо, щоб отримати дворічний запас насіння», - розповів Фантух.



«Укрлендфармінг» щороку проводить закритий експеримент порівняння культур: насіння роздається агрономам під номерами, їх сіють в різних регіонах, обробляють і повідомляють результати для аналізу.

За словами Володимира Фантух, хоча група компаній використовує власний посівний матеріал як українських, так і чеських і німецьких селекцій, однак перспективу агрохолдинг бачить саме в вітчизняній селекції та біопрепаратах. «На Півдні у нас в основному українська селекція. Там вирощуємо толерантні до посухи гібриди. На Півночі у нас чеська і німецька селекції. Але я бачу перспективу саме у вітчизняній селекції і біопрепаратах», - розповів Володимир Фантух



Група компаній «Укрлендфармінг» є одним з лідерів аграрного виробництва в країні, одним з найбільших платників податків і одним з найкращих роботодавців, забезпечує робочими місцями тисячі жителів в 600 населених пунктах України. «Укрлендфармін»г неодноразово відзначений в різних рейтингах як інноваційна компанія і експортує свою продукцію в 40 країн світу.