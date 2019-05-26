За пів дня на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл



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В зоні ООС зафіксовано ворожий обстріл

Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію з боку противника. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

«Під ворожий вогонь сьогодні вранці потрапляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Гнутового. Під час цих обстрілів російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь противником вівся з напрямку н.п. Верхньошироківське», — повідомив він.

Мотузяник додав, за попередньою інформацією, від початку поточної доби бойових втрат у лавах український військ немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил.

Як повідомлялось, в Луганській області правоохоронці затримали бойовика «ЛНР», який ремонтував техніку окупантів.