Рада зобов'язала Кабмін ввести електронний реєстр лікарняних

Електронний лікарняний листок повинен стати запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні

Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести електронний реєстр лікарняних. Парламент прийняв відповідний проєкт постанови №4243. Заа нього проголосували 315 нардепів.

Очікується, що електронний лікарняний листок повинен стати запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні й ті, які виписуються заднім числом.

Рада доручила Кабміну вжити заходів для прискорення розробки та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження е-реєстру.

Уряду доручено у разі необхідності подати до парламенту законопроекти для забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з реєстром.

Уряд зобов'язали також здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження е-реєстру лікарняних.

Міністерству охорони здоров’я також доручили:

розробити та затвердити свої нормативно-правові акти, необхідні для впровадження Е-реєстру;

погодити із Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування та затвердити порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності.

Крім того, МОЗ, Міністерству соціальної політики, Національній службі здоров’я, Пенсійному фонду та ФССУ доручили забезпечити повноцінне функціонування реєстру.

Контроль за виконанням постанови поклали на комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.