Герега: торговельний центр у Первомайську відбудують, працівників переведуть в інші місця

«Епіцентр», який згорів у Первомайську 2 лютого, відкрили менше двох місяців тому

Усіх 73 співробітників первомайського «Епіцентру» обіцяють працевлаштувати

Мережа «Епіцентр» збереже робочі місця працівників згорілого магазину у Первомайську.

«Ми будемо намагатися протягом року відбудувати торговельний центр, а всі 73 працівники торговельного центру отримають можливість переведення в найближчі «Епіцентри» - в Умані, Кропивницькому і Миколаєві», - заявила засновниця компанії Галина Герега.

Вона наголосила, що ніхто з відвідувачів під час нападу не постраждав і в цьому не останню роль зіграли злагоджені дії охоронців та працівників. І тепер, після пережитого стресу, усім працівникам торговельного центру буде надана психологічна допомога.

«З цією метою до міста Первомайськ вже направляються кращі профільні фахівці компанії, які мають великий досвід роботи з людьми, що пережили стресові ситуації», - повідомили у компанії.

Як повідомив регіональний директор південного регіону ТОВ «Епіцентр К» Сергій Пономарьов, охоронець, який зазнав найбільших ушкоджень внаслідок поранення сокирою, наразі отямився після операції. Представники компанії були у постраждалого в лікарні, надали необхідну фінансову підтримку та тримають зв’язок з його родиною.

«Співробітники ТЦ взяли на себе головний удар зловмисника та проявили відвагу, вчинивши йому опір та не дозволивши зникнути з місця злочину», - говорить він.

Під час інциденту постраждали ще троє працівників торговельного центру. Продавець, якого терорист облив легкозаймистою сумішшю, спричинивши опіки. Також ушкоджень зазнав старший охоронець служби безпеки внаслідок удару сокирою в спину. Керівник служби безпеки торговельного центру отримав поранення руки. Всім постраждалим надано допомогу, наразі вони знаходяться вдома.

Тепер компанія планує вивчити потреби пожежного депо міста Первомайськ та розглянути можливість придбання спеціалізованої техніки.

Крім того, протягом місяця, два рази на тиждень по всій мережі торговельних центрів буде проводитися додаткове навчання для персоналу щодо протипожежної безпеки.

Зазначимо, чоловік, якого підозрюють у підпалі магазину «Епіцентр» у Первомайську на Миколаївщині, може отримати довічний вирок.

2 лютого в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і показала фотографії із підозрюваним.

Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про навмисне знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК) і замах на вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

«Епіцентр» відкрили менше двох місяців тому. Він став найбільший торговим центром у місті – його площа понад 5 тисяч кв. метрів. Там працює 77 співробітників.