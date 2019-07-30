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    За рік хліб подорожчав на 60% та буде дорожчати і далі, - аналітики

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    За рік хліб подорожчав на 60% та буде дорожчати і далі, - аналітики

    Аналітики компанії Pro-Consulting пов’язують зростання ціни на хліб з скороченням виробництва та подорожчанням сировини

    За період з 29 липня 2018 року по 29 липня 2019 року, вартість хліба пшеничного зросла на 60%. Такі данні наводять на сайті Інфляційного барометра.

    Аналітики компанії Pro-Consulting пов’язують зростання ціни на головний продукт з скороченням виробництва та подорожчанням сировини: цукор, яйця, олієжирову продукції, а також зростанням цін на енергоносії та пально-мастильні матеріали, а також зростанням цін на енергоносії та пально-мастильні матеріали. Окремо експерти видаляють скасування державного контролю цін, яке вступила в силу з 1 липня 2017 року.

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    Загальне скорочення ринку відбувається за рахунок основного сегмента — пшеничного хліба.

    Основні фактори впливу на зниження виробництва хліба в Україні:

    Повільний темп відновлення купівельної спроможності.

    Зростання цін на хліб і хлібобулочні вироби. Індекс споживчих цін на хліб росте протягом кількох останніх років.

    Динаміка індексу споживчих цін на хліб в Україні в 2016 - 2018 рр., %

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    Вартість хлібного кошика на кінець 2018 становила 33,2 грн, тоді як в минулому році вона коштувала 24,6 грн. Соціальний білий хліб за 2018 рік виріс в ціні на 30%, а чорний хліб — на 39%.

    Виникнення великої кількості міні-пекарень, підприємств малої потужності;

    Низька якість сировини, високий рівень зносу основних засобів на виробництвах;

    Виробництво соціальних сортів хліба є низькорентабельним, а даний вид товарної категорії займає близько 80% загального обсягу виробництва хліба в Україні.

    На сьогодні в Україні легально виробляють не більше 30% хлібобулочних виробів. Це означає, що інші 70% - тіньові виробники, які формують свій ринок сировини та здійснюють весь процес закупівлі й виробництва нелегально.

    У майбутньому аналітики прогнозують подальше скорочення обсягів ринку хліба, та як наслідок, подорожчання хліба.

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