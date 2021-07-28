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    За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)

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    Якісних дотепних комедій не вистачає на українських телеканалах - За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)
    Якісних дотепних комедій не вистачає на українських телеканалах
    Фото: пресслужба Держкіно

    Українська письменниця обожнює комедії з бешкетуванням і добрим кінцем

    У Києві стартували зйомки романтичної комедії «Сусідка» виробництва компанії «F Films» за підтримки Держкіно та каналу «1+1». Про це інформує пресслужба Держкіно.

    У повідомленні йдеться про те, що сценарій до фільму написала письменниця та музикант Ірена Карпа. «Це комедійна історія про затятого холостяка-ловеласа Петра, який на вечірці з друзями б'ється об заклад, що зможе прожити під одним дахом із жінкою протягом місяця. Але його «сусідка» по квартирі, виявляється, «з причепом». Як мачо виживатиме на одній території з розлученою вчителькою музики та двома дітьми – можна буде незабаром побачити в кіно», – йдеться у повідомленні.

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    За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)
    За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)
    За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)
    За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)
    За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)
    За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)
    За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)

    Відома письменниця Ірена Карпа сама обожнює комедії з бешкетуванням і добрим кінцем. «А в цьому фільмі ми катком проїдемося по стереотипах про стосунки між чоловіком та жінкою і сімейні цінності», – розповіла вона.

    У головній ролі знімається актор Артемій Єгоров. В таємниці тримають інформацію, хто із зірок стане його партнеркою у фільмі.

    «Ми прагнемо зняти дотепний і видовищний ромком, дуже віримо в цей жанр і його потенціал для широкого прокату. Після карантинів та локдаунів глядачі прагнуть свіжих та якісних видовищ. Сподіваємося, що наша романтична стрічка розважить українців у ці нелегкі часи», – зазначає шоуранер та співзасновник компанії F Films Олеся Ногіна.

    Додамо, що на одному з найпрестижніших кінофестивалів в світі, а саме 78-му Венеційському кінофестивалі, Україна представлена одразу трьома роботами.

    Нагадаємо, що золоту пальмову гілку Каннського фестивалю отримав фільм «Титан» Джулії Дюкорно. Іншими переможцями 74-го Каннського кінофестивалю, який відбувся у Франції з 6 по 17 липня, стали режисер Асгар Фархід, який отримав Гран-прі Канн за фільми «Герой», іще одну таку ж нагороду присудили за фільм «Купе номер шість» режисеру Юххо Куосманену.

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    Теги: Україна письменник фільм
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    За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)