За сценарієм Ірени Карпи знімуть романтичну комедію (фото)

Українська письменниця обожнює комедії з бешкетуванням і добрим кінцем

У Києві стартували зйомки романтичної комедії «Сусідка» виробництва компанії «F Films» за підтримки Держкіно та каналу «1+1». Про це інформує пресслужба Держкіно.

У повідомленні йдеться про те, що сценарій до фільму написала письменниця та музикант Ірена Карпа. «Це комедійна історія про затятого холостяка-ловеласа Петра, який на вечірці з друзями б'ється об заклад, що зможе прожити під одним дахом із жінкою протягом місяця. Але його «сусідка» по квартирі, виявляється, «з причепом». Як мачо виживатиме на одній території з розлученою вчителькою музики та двома дітьми – можна буде незабаром побачити в кіно», – йдеться у повідомленні.

Відома письменниця Ірена Карпа сама обожнює комедії з бешкетуванням і добрим кінцем. «А в цьому фільмі ми катком проїдемося по стереотипах про стосунки між чоловіком та жінкою і сімейні цінності», – розповіла вона.

У головній ролі знімається актор Артемій Єгоров. В таємниці тримають інформацію, хто із зірок стане його партнеркою у фільмі.

«Ми прагнемо зняти дотепний і видовищний ромком, дуже віримо в цей жанр і його потенціал для широкого прокату. Після карантинів та локдаунів глядачі прагнуть свіжих та якісних видовищ. Сподіваємося, що наша романтична стрічка розважить українців у ці нелегкі часи», – зазначає шоуранер та співзасновник компанії F Films Олеся Ногіна.

Додамо, що на одному з найпрестижніших кінофестивалів в світі, а саме 78-му Венеційському кінофестивалі, Україна представлена одразу трьома роботами.

Нагадаємо, що золоту пальмову гілку Каннського фестивалю отримав фільм «Титан» Джулії Дюкорно. Іншими переможцями 74-го Каннського кінофестивалю, який відбувся у Франції з 6 по 17 липня, стали режисер Асгар Фархід, який отримав Гран-прі Канн за фільми «Герой», іще одну таку ж нагороду присудили за фільм «Купе номер шість» режисеру Юххо Куосманену.

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