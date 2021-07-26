Фільми Васяновича і Сенцова потраплять на Венеційський кінофестиваль

Фільм Валентина Васяновича «Відблиск» став частиною конкурсної програми, він позмагається за «Золотого лева»

На одному з найпрестижніших кінофестивалів в світі, а саме 78-му Венеційському кінофестивалі, Україна представлена одразу трьома роботами. Про це повідомили у пресслужбі кінокомпанії Arthouse Traffic.

Йдеться про фільм «Відблиск» Валентина Васяновича, «Носоріг» Олега Сенцова та «Цензорки» Петера Керекеша.

Фільм Валентина Васяновича «Відблиск» став частиною конкурсної програми, він позмагається за головну нагороду фестивалю – «Золотого лева».

У стрічці йдеться про лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і своєю 12-річною донькою, яка також травмована через смерть близької людини на війні.

Продюсерами фільму є Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко та Анна Соболевська. Виробництво здійснили кінопродакшн «Арсенал філмс» за участі «ForeFilms» та фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Прем’єра фільму «Носоріг» відбудеться в конкурсній програмі «Горизонти». Ця робота Олега Сенцова стане фільмом-закриттям секції. Робота над стрічкою почалася ще 2012 року, проте була призупинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення.

Зйомки «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Головні ролі виконали Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова.

Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой потрапляє до кримінального світу, де починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

«Носоріг» створений у співпраці України, Польщі та Німеччини. Генеральними продюсерами стрічки виступили Денис Іванов та Олег Сенцов. Створення фільму підтримано Міністерством культури та інформаційної політики України, Державним агентством України з питань кіно, фондом EURIMAGES, Польським кіноінститутом та німецьким кінофондом Medienboard Berlin-Brandenburg.

Стрічка «Цензорка» Петера Керекеша, спільного виробництва Словаччини, Чехії та України, також увійшла до конкурсної програми «Горизонти».

Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув’язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув’язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми.

Додамо, що золоту пальмову гілку Каннського фестивалю отримав фільм «Титан» Джулії Дюкорно. Іншими переможцями 74-го Каннського кінофестивалю, який відбувся у Франції з 6 по 17 липня, стали режисер Асгар Фархід, який отримав Гран-прі Канн за фільми «Герой», іще одну таку ж нагороду присудили за фільм «Купе номер шість» режисеру Юххо Куосманену.

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