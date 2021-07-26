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    Фільми Васяновича і Сенцова потраплять на Венеційський кінофестиваль

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    На престижному фестивалі Україна представить одразу три роботи - Фільми Васяновича і Сенцова потраплять на Венеційський кінофестиваль
    На престижному фестивалі Україна представить одразу три роботи
    Фото з відкритих джерел

    Фільм Валентина Васяновича «Відблиск» став частиною конкурсної програми, він позмагається за «Золотого лева»

    На одному з найпрестижніших кінофестивалів в світі, а саме 78-му Венеційському кінофестивалі, Україна представлена одразу трьома роботами. Про це повідомили у пресслужбі кінокомпанії Arthouse Traffic.

    Йдеться про фільм «Відблиск» Валентина Васяновича, «Носоріг» Олега Сенцова та «Цензорки» Петера Керекеша.

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    Фільми Васяновича і Сенцова потраплять на Венеційський кінофестиваль
    Фільми Васяновича і Сенцова потраплять на Венеційський кінофестиваль
    Фільми Васяновича і Сенцова потраплять на Венеційський кінофестиваль
    Фільми Васяновича і Сенцова потраплять на Венеційський кінофестиваль

    Фільм Валентина Васяновича «Відблиск» став частиною конкурсної програми, він позмагається за головну нагороду фестивалю – «Золотого лева».

    У стрічці йдеться про лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і своєю 12-річною донькою, яка також травмована через смерть близької людини на війні.

    Продюсерами фільму є Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко та Анна Соболевська. Виробництво здійснили кінопродакшн «Арсенал філмс» за участі «ForeFilms» та фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно.

    Прем’єра фільму «Носоріг» відбудеться в конкурсній програмі «Горизонти». Ця робота Олега Сенцова стане фільмом-закриттям секції. Робота над стрічкою почалася ще 2012 року, проте була призупинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення.

    Зйомки «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Головні ролі виконали Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова.

    Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой потрапляє до кримінального світу, де починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

    «Носоріг» створений у співпраці України, Польщі та Німеччини. Генеральними продюсерами стрічки виступили Денис Іванов та Олег Сенцов. Створення фільму підтримано Міністерством культури та інформаційної політики України, Державним агентством України з питань кіно, фондом EURIMAGES, Польським кіноінститутом та німецьким кінофондом Medienboard Berlin-Brandenburg.

    Стрічка «Цензорка» Петера Керекеша, спільного виробництва Словаччини, Чехії та України, також увійшла до конкурсної програми «Горизонти».

    Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув’язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув’язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми.

    Додамо, що золоту пальмову гілку Каннського фестивалю отримав фільм «Титан» Джулії Дюкорно. Іншими переможцями 74-го Каннського кінофестивалю, який відбувся у Франції з 6 по 17 липня, стали режисер Асгар Фархід, який отримав Гран-прі Канн за фільми «Герой», іще одну таку ж нагороду присудили за фільм «Купе номер шість» режисеру Юххо Куосманену.

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    Теги: кіно фестиваль фільм
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    Фільми Васяновича і Сенцова потраплять на Венеційський кінофестиваль