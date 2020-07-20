За що Ярославський отримав звання «Почесний громадянин» Харкова. ТОП-10 проектів бізнесмена



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Харківська міськрада кілька тижнів тому присвоїла Ярославському звання «Почесний громадянин» Харкова

«Якщо у тебе правильна ідея і правильна мета, ти обов'язково доб'єшся того, на що себе націлив»

Міська газета «Харківські звістки» зібрала перелік найбільш відомих добрих справ, які зробив для міста його почесний громадянин, відомий український бізнесмен Олександр Ярославський.

Найяскравіші і знакові сторінки останніх десятиліть історії Харкова пов'язані з іменем власника і президента групи DCH, який відомий далеко за межами України.

Зокрема, автори приводять висловлювання Ярославського часів початку нинішньої пандемії, коли бізнесмен активно зайнявся боротьбою з коронавірусною напастю: «Треба не тільки зі сльозами на очах згадувати, як вони люблять Харків і Слобожанщину, а засунути руку в кишеню до манжету і від душі дати грошей рідному регіону».

«Харківські звістки» підкреслюють: «Ми обмежили наш список добрих справ Олександра Ярославського тільки найбільш публічними проектами і тільки Харківщиною»

ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова, на думку журналістів, виглядає так:

$300 млн., вкладені Олександром Ярославським, для того, щоб Харків став приймаючим містом Євро-2012 (будівництво стадіону, аеропорту, першого в місті luxury-готелю та ін)

«золота ера» харківського футбольного клубу «Металіст» (6 «бронз», «срібло», єврокубки);

регбійний клуб «Олімп» - найтитулованіший в Україні, основа національної збірної;

відродження Харківського тракторного заводу (ХТЗ);

бізнес-парк «Екополіс ХТЗ» ($1 млрд. інвестицій до 2033 р.)

шлях харківського «Укрсиббанку», який завдяки Ярославському вийшов на національний рівень, а потім і на міжнародний складі BNP Paribas;

успішний розвиток Міжнародного аеропорту «Харків», побудованого Ярославським до Євро-2012 (1,3 млн. пасажирів в 2019 р., прихід міжнародних авіаперевізників, європейське визнання);

Kharkiv Palace Hotel 5* як нова архітектурна пам'ятка, прикраса пл. Свободи і центр ділового і культурного життя національного і міжнародного масштабу;

системна підтримка харківських вузів;

антиCOVIDні заходи, боротьба з пандемією: ПЛР-тести для України і Харкова, «штучні легені» для харківських лікарень, проднабори і аптечки харківським пенсіонерам, мобілізація харківської бізнес-спільноти.

«Якщо у тебе правильна ідея і правильна мета, ти обов'язково доб'єшся того, на що себе націлив», — наводять журналісти слова, сказані Ярославським.

Нагадаємо, що Харківська міськрада кілька тижнів тому присвоїла Олександру Ярославському звання «Почесний громадянин» Харкова.

Джерело: Українські новини