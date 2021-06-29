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    Спека спаде, але подекуди дощитиме: прогноз погоди на 29 червня

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    Прогноз погоди на 29 червня: у більшості областей буде сухо, однак частину зачеплять дощі - Спека спаде, але подекуди дощитиме: прогноз погоди на 29 червня
    Прогноз погоди на 29 червня: у більшості областей буде сухо, однак частину зачеплять дощі
    Фото: з відкритих джерел

    Практично по всій країні встановиться комфортна температура повітря, протягом дня +24 +29 градусів

    Погода в Україні у вівторок, 29 червня, буде спекотною, однак у частині областей дощовою. Середня температура повітря протягом дня становитиме +25...+29 градусів.

    Синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в Україні у вівторок, 29 червня.

    За словами синоптикині, дощі провокуватиме антициклон Альфа, в більшості областей переважатиме суха погода.

    Однак усім регіонам уникнути опадів все ж не вдасться. Дощі з грозами, подекуди шквали та град ймовірні на Донбасі, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, торкнуться Чернігівської, Черкаської та Київської областей.

    Також локальні дощі пройдуть у Карпатах та в прикарпатських районах.

    Прогноз погоди в Україні на 29 червня
    Прогноз погоди в Україні на 29 червня

    Температура повітря становитиме у більшості регіонів +25…+29 градусів. Спекотніше буде в Одеській області – +28…+30 градусів, а також Закарпатській – +29…+31 градусів.

    Вітер дутиме північно-західний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

    У Києві не очікують суттєвих опадів, стовпчики термометрів сягатимуть +26…+28 градусів.

    У небі над Сумами сфотографували вражаюче і, водночас, рідкісне явище.

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    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер
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    Спека спаде, але подекуди дощитиме: прогноз погоди на 29 червня