Спека спаде, але подекуди дощитиме: прогноз погоди на 29 червня

Прогноз погоди на 29 червня: у більшості областей буде сухо, однак частину зачеплять дощі

Практично по всій країні встановиться комфортна температура повітря, протягом дня +24 +29 градусів

Погода в Україні у вівторок, 29 червня, буде спекотною, однак у частині областей дощовою. Середня температура повітря протягом дня становитиме +25...+29 градусів.

Синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в Україні у вівторок, 29 червня.

За словами синоптикині, дощі провокуватиме антициклон Альфа, в більшості областей переважатиме суха погода.

Однак усім регіонам уникнути опадів все ж не вдасться. Дощі з грозами, подекуди шквали та град ймовірні на Донбасі, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, торкнуться Чернігівської, Черкаської та Київської областей.

Також локальні дощі пройдуть у Карпатах та в прикарпатських районах.

Прогноз погоди в Україні на 29 червня

Температура повітря становитиме у більшості регіонів +25…+29 градусів. Спекотніше буде в Одеській області – +28…+30 градусів, а також Закарпатській – +29…+31 градусів.

Вітер дутиме північно-західний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві не очікують суттєвих опадів, стовпчики термометрів сягатимуть +26…+28 градусів.

У небі над Сумами сфотографували вражаюче і, водночас, рідкісне явище.

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