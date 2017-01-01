За те, щоб стати «зіркою» телеканалу «112 Україна» Ляшко заплатив майже 2,5 млн грн

На присутність в ЗМІ «радикали» державних грошей не шкодують

На пропагандистські матеріали Радикальна партія у третьому кварталі поточного року витратила 4,4 млн грн, з них на телебачення пішло 3,7 млн. Про це йдеться у статті «Главкома» «Вішалки для Тимошенко, телеефіри для Ляшка, гулянки для БПП... На що партії витрачають держфінансування». В звіті дуже багато посилань на



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Олег Ляшко

На присутність в ЗМІ «радикали» державних грошей не шкодують

На пропагандистські матеріали Радикальна партія у третьому кварталі поточного року витратила 4,4 млн грн, з них на телебачення пішло 3,7 млн. Про це йдеться у статті «Главкома» «Вішалки для Тимошенко, телеефіри для Ляшка, гулянки для БПП... На що партії витрачають держфінансування».

В звіті дуже багато посилань на розміщення відеороликів, різноманітних інформаційних послуг, друку статей в газетах, участі в телеефірах.

Якщо в провінційних газетах статтю можна надрукувати за 500 гривень, то, наприклад, ефір на харківському каналі АТН коштував 18,5 тисяч грн, а співробітництво Ляшка з телеканалом «112» обійшлось йому в 2,4 млн, йдеться у статті.

За вказаний період членських внесків партія назбирала 557,5 тис грн – її підтримують копійчиною діючі депутати – Василь Амельченко, Ігор Попов, Дмитро Лінько, Тетяна Юзькова. Але це – копійки, левову ж частку коштів (по 250 тисяч гривень) внесли депутат Сергій Скуратовський та Олексій Оскер – помічник депутата Олексія Ленського.

За 2017 рік Радикальна партія має отримати 38 млн грн за бюджету.