За тиждень на кір захворіли тисяча українців

Підтверджено один смертельний випадок

За тиждень в Україні на кір захворіли 930 людей, що на 7% більше, ніж за попередній період.Про це повідомив гендиректор державної установи «Центр громадського здоров'я» МОЗ України Володимир Курпіт в коментарі виданню РБК-Україна. «За п'ятий тиждень 930 людей захворіли на кір, це на 7% більше, ніж за попередній тиждень. Учора



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Підтверджено один смертельний випадок

За тиждень в Україні на кір захворіли 930 людей, що на 7% більше, ніж за попередній період.

Про це повідомив гендиректор державної установи «Центр громадського здоров'я» МОЗ України Володимир Курпіт в коментарі виданню РБК-Україна.

«За п'ятий тиждень 930 людей захворіли на кір, це на 7% більше, ніж за попередній тиждень. Учора підтвердився ще один летальний випадок через ускладнення від кору. Жінка 25 років померла в Івано-Франківську», - заявив він і додав, що кір зафіксовано в усіх регіонах України.

За його словами, кількість хворих за минулий тиждень збільшилася на 7%, а рівень вакцинації зростає.

«Уже в лютому ми очікуємо нову поставку вакцини», - резюмував він.

Нагадаємо, директор ДУ "Київський міський лабцентр МОЗ" Сергій Чумак заявив, що з початку лютого на кір у Києві захворіли 13 громадян, 10 з них – діти.

Також повідомлялося, що станом на 5 лютого у Львові 198 осіб захворіли на кір, із них 150 - діти, віком до 17 років.