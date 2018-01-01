За тиждень на кір захворіли тисяча українців
- Сьогодні, 15:43
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Підтверджено один смертельний випадок
За тиждень в Україні на кір захворіли 930 людей, що на 7% більше, ніж за попередній період.
Про це повідомив гендиректор державної установи «Центр громадського здоров'я» МОЗ України Володимир Курпіт в коментарі виданню РБК-Україна.
«За п'ятий тиждень 930 людей захворіли на кір, це на 7% більше, ніж за попередній тиждень. Учора підтвердився ще один летальний випадок через ускладнення від кору. Жінка 25 років померла в Івано-Франківську», - заявив він і додав, що кір зафіксовано в усіх регіонах України.
За його словами, кількість хворих за минулий тиждень збільшилася на 7%, а рівень вакцинації зростає.
«Уже в лютому ми очікуємо нову поставку вакцини», - резюмував він.
Нагадаємо, директор ДУ "Київський міський лабцентр МОЗ" Сергій Чумак заявив, що з початку лютого на кір у Києві захворіли 13 громадян, 10 з них – діти.
Також повідомлялося, що станом на 5 лютого у Львові 198 осіб захворіли на кір, із них 150 - діти, віком до 17 років.