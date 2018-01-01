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    Новини здоров'я

    У Львові 198 осіб захворіли на кір

    Управління охорони здоров'я Львівської міської ради видало наказ про заходи щодо локалізації спалаху кору
    Станом на 5 лютого у Львові 198 осіб захворіли на кір, із них 150 - діти, віком до 17 років. Про це на брифінгу повідомив мер Львова Андрій Садовий, повідомляють «Українські Новини». За словами Садового, станом на 2 лютого у Львові вакциновано від кору 7934 особи, і дорослі хворіють на кір важче, ніж діти. Управління охорони
    • Вчора, 22:26
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    Управління охорони здоров'я Львівської міської ради видало наказ про заходи щодо локалізації спалаху кору

    Станом на 5 лютого у Львові 198 осіб захворіли на кір, із них 150 - діти, віком до 17 років. Про це на брифінгу повідомив мер Львова Андрій Садовий, повідомляють «Українські Новини».

    За словами Садового, станом на 2 лютого у Львові вакциновано від кору 7934 особи, і дорослі хворіють на кір важче, ніж діти.

    Управління охорони здоров'я Львівської міської ради видало наказ про заходи щодо локалізації спалаху кору у Львові. Зокрема, у зв'язку зі збільшенням захворюваності на кір влада Львова заборонила відвідувати хворих у реанімаційних відділеннях та стаціонарах лікарень.

    Як повідомлялося, з початку лютого у Києві на кір захворіли 13 людей.

    Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що за останні тижні в Україні зафіксовано до 700 випадків кору, без тенденції до зменшення.

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