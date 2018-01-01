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    На Прикарпатті померла молода жінка, яка хворіла на грип і кір

    15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а пізніше захворіла на кір
    В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 25-річна жінка, в якої діагностували грип і кір. Про це повідомляє місцеве видання «Галка». [READ_MORE] За даними видання, 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а пізніше захворіла на кір. Спочатку жінку госпіталізували до
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    15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а пізніше захворіла на кір

    В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 25-річна жінка, в якої діагностували грип і кір.

    Про це повідомляє місцеве видання «Галка».

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    За даними видання, 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а пізніше захворіла на кір.

    Спочатку жінку госпіталізували до Надвірнянської районної лікарні з одного з сіл, але 1 лютого доставили до Івано-Франківську в стані глибокого шоку – третього ступеня.

    Медикам не вдалося врятувати життя жінки - вона померла в ніч на 3 лютого. Точну причину смерті наразі встановлюють експерти.

    Як повідомлялося, з початку лютого у Києві на кір захворіли 13 людей.

    Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що за останні тижні в Україні зафіксовано до 700 випадків кору, без тенденції до зменшення.

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