На Прикарпатті померла молода жінка, яка хворіла на грип і кір

15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а пізніше захворіла на кір

В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 25-річна жінка, в якої діагностували грип і кір. Про це повідомляє місцеве видання «Галка». [READ_MORE] За даними видання, 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а пізніше захворіла на кір. Спочатку жінку госпіталізували до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а пізніше захворіла на кір

В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 25-річна жінка, в якої діагностували грип і кір.

Про це повідомляє місцеве видання «Галка».

За даними видання, 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а пізніше захворіла на кір.

Спочатку жінку госпіталізували до Надвірнянської районної лікарні з одного з сіл, але 1 лютого доставили до Івано-Франківську в стані глибокого шоку – третього ступеня.

Медикам не вдалося врятувати життя жінки - вона померла в ніч на 3 лютого. Точну причину смерті наразі встановлюють експерти.

Як повідомлялося, з початку лютого у Києві на кір захворіли 13 людей.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що за останні тижні в Україні зафіксовано до 700 випадків кору, без тенденції до зменшення.

Читайте також статтю: Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Кожен тепер має право на безкоштовні ліки з Національного переліку