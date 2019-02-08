За виборами президента спостерігатимуть 138 громадських організацій



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Вибори президента України відбудуться 31 березня

У 2014 році за виборами президента України спостерігали представники 39 міжнародних організацій

Центральна виборча комісія України вже зареєструвала рекордну кількість громадських організацій як офіційних спостерігачів на виборах президента України 31 березня.

«Цього року в нас рекордна кількість громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів. Якщо у 2014 році в нас було десять таких організацій, зокрема, шість із них здійснювали спостереження у всіх регіонах України, то сьогодні це 138 громадських організацій», - повідомила на брифінгу в п'ятницю голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Вона зазначила, що 130 із зареєстрованих українських громадських організацій планують мати спостерігачів у всіх областях України, три - в Одеській області, дві - в Чернігівській області, ще по одній організації спостерігатимуть за виборами в Закарпатській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Сліпачук також зазначила, що вже зареєстровано 109 спостерігачів від шести міжнародних організацій, зокрема БДІПЛ ОБСЄ, і від Федеративної Республіки Німеччина.

У 2014 році за виборами президента України спостерігали представники 39 міжнародних організацій.

Нагадаємо, що у ЦВК на виборах президента працюватимуть понад 100 представників ЗМІ.

8 лютого Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів в президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.

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