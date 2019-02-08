У ЦВК на виборах президента працюватимуть понад 100 представників ЗМІ



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Більшість із зареєстрованих у ЦВК - представники телебачення

Загалом подали заявку на реєстрацію 19 засобів масової інформації, з них 12 - іноземні

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала рекордно велику кількість засобів масової інформації, що подали документи на акредитацію для висвітлення виборчого процесу на чергових виборах президента України. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

«Дуже зросла кількість представників ЗМІ. На сьогодні у нас вже подано про акредитацію та знаходяться на розгляді у загальній кількості 19 ЗМІ. З них 12 закордонних, сім вітчизняних. Представників ЗМІ зареєстровано 126 осіб. У тому числі, це 96 представників телебачення», - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, 8 лютого Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів в президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.

Сьогодні комісія зареєструвала останніх двох кандидатів - Олександра Соловйова і Дмитра Гнапа.

Додамо, кандидати на пост глави держави могли реєструватися в ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. В неділю, 3 лютого, у Центральній виборчій комісії тривав прийом заяв від потенційних кандидатів на посаду президента.