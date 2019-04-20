У Кам’янському сталася стрілянина: поранено трьох людей



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Поліція ввела план «Сирена»

У центрі міста Кам’янське Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої поранено місцевого жителя. Поліція оголосила план «Сирена».

Про це повідомили у Кам’янському відділі поліції.

За попередньою інформацією, невідомі із автомобіля здійснили у бік 33-річного чоловіка постріл. Потерпілий отримав поранення та був госпіталізований до лікарні. Також внаслідок стрільби постраждали ще двоє перехожих - чоловік та жінка, яким на місці надана первинна медична допомога. Їх стан задовільний.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Як повідомили УНН у поліції, відкрито кримінальне провадження через стрілянину у центрі Кам’янського.

«За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією – замах на вбивство двох і більше осіб», - зазначили у поліції.