Заарештований російський Boeing перейшов у власність української компанії



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Фото: УНІАН

Літак обійшовся у майже 18 млн грн

Державне підприємство «Система електронних торгів арештованим майном» (СЕТАМ) заявило, що літак Boeing B 737/524 авіакомпанії «Трансаеро» (Росія), який був раніше заарештований за заборгованість перед міжнародним аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського, купила українська компанія майже за 18 млн грн. Про це повідомив генеральний директор СЕТАМ Віктор Вишньов у Facebook.

«Переможець сьогодні повністю розрахувався за придбаний літак», - написав він.

За словами Вишньова, «Трансаеро» намагався заблокувати торги.

Згідно з інформацією на сайті СЕТАМ, у торгах брали участь 10 компаній, однак лише одна змогла внести гарантійний внесок.

Нагадаємо, літак Boeing B 737/524 прилетів із Москви до Києва ще в 2015 році, але залишився в Україні через борги компанії «Трансаеро» за обслуговування літаків і стоянку перед аеропортом.

Перший політ цей літак здійснив 6 червня 1998 року.

Це були вже треті торги за цим лотом, попередні не відбулися у зв'язку з несплатою гарантійного внеску всіма учасниками. Стартова ціна за першими торгами, які проводилися 4 червня 2018 року, становила 35,993 млн гривень.

6 жовтня 2015 року Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) заблокував виконання рейсу авіакомпанії «Трансаеро» (Росія) «Київ - Москва» у зв'язку із заборгованістю перевізника перед аеропортом за обслуговування в розмірі $662 тис.

Джерело: Українські новини