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    У Boeing оцінили збитки від заборон на польоти літаків 737 MAX

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    <span>Boeing 737 MAX</span> - У Boeing оцінили збитки від заборон на польоти літаків 737 MAX
    Boeing 737 MAX

    Скорочення обсягів виробництва літаків обійдеться Boeing в 1 млрд доларів

    Призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX та скорочення обсягів їх виробництва завдадуть аерокосмічній корпорації збитків щонайменше на 1 млрд доларів.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на презентацію авіаконцерну Boeing.

    Водночас, експерти оцінюють збитки Boeing від тимчасових заборон на польоти 737 MAX набагато більшою сумою.

    На їхню думку, підсумкові втрати компанії з урахуванням виплат сім'ям загиблих під час аварії двох літаків даної моделі можуть скласти до 3 млрд доларів.

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    Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

    Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

    До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

    Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

    Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі. 

    Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

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