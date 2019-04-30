Компанія Boeing змінила програмне забезпечення на літаках 737 Max



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Літак Boeing 737 Max

Майже 90% з більш ніж 50 авіакомпаній та інших операторів оновили програмне забезпечення та протестували його на симуляторах

Компанія Boeing досягла «стабільного прогресу» в оновленні програмного забезпечення літаків 737 Max. Оновлення дозволить Федеральній авіаційній адміністрації сертифікувати літак як безпечний.

Про це заявив генеральний дректор компанії Денніс Муйленберг, повідомляє CBS News.

За словами Муйленбурга, майже 90% з більш ніж 50 авіакомпаній та інших операторів оновили програмне забезпечення та протестували його на симуляторах.

Він зазначив, що з новим програмним забезпеченням льотчики-випробувачі здійснили 146 польотів на літаку 737 Max із загальним часом польоту в 246 годин.

Також повідомляється, що Муйленберг зберіг за собою подвійну посаду генерального директора і голови ради директорів, незважаючи на спробу акціонера відсторонити його від головування.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Раніше Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.