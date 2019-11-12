У РФ покарали блогера за пост «Чи припустимо називати росіян лайном?»



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На суді Олексій Кунгуров вказав, що він - Володимир Путін, тому що «не пам'ятає своє ім'я, треба подивитися в паспорт»

Адміністрація соцмережі надала місцевим силовикам відомості про IP-адресу, а провайдер підтвердив його приналежність

У Росії, в місті Тюмень, блогера Олексія Кунгурова заарештували на 15 діб за його пост під назвою «Чи припустимо називати російський народ лайном?», повідомляють російські ЗМІ. Суд визнав його винним у розпалюванні ненависті або ворожнечі публічно через інтернет (стаття 20.3.1 КпАП Росії).

Справу порушили після того, як в російській соцмережі «ВКонтакте» у Кунгурова знайшли посилання на пост в його ЖЖ (Живий журнал). Авторство публікації було встановлено завдяки тому, що адміністрація соцмережі надала місцевим силовикам відомості про IP-адресу, а провайдер підтвердив його приналежність.

На суді Кунгуров вказав у розписці, що він - Володимир Путін, тому що «не пам'ятає своє ім'я, треба подивитися в паспорт». Він також розповів, що увечері 11 листопада його викрали невідомі люди в цивільному, а потім привезли його в «невідоме місце з гратами на вікнах».

У пості блогер поміркував про характерні риси і менталітеті російського народу. Текст в ЖЖ оцінювала так звана регіональна лабораторія «досліджень етноконфесійних відносин і проведення соціокультурних експертиз» ТюмГУ. В результаті експертизи в пості знайшли «ознаки розпалювання ненависті і ворожнечі до російського народу».

Увечері 11 листопада в Тюмені блогера разом з дочкою затримали поліцейські. П'ятирічну дівчинку відпустили через чотири години, а Кунгуров залишився у відділенні.

У 2016 році Тюменський обласний суд засудив Кунгурова до двох з половиною років в'язниці за пост з критикою дій Росії в Сирії від жовтня 2015 року. Його визнали винним у «виправданні тероризму» (частина 1 статті 205 КК Росії). Після звільнення в 2018 році блогер заявляв про плани залишити Росію.