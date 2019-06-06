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    Луценко назвав можливу торгівлю з ОРДЛО фінансуванням тероризму

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    Генпрокурор Юрій Луценко - Луценко назвав можливу торгівлю з ОРДЛО фінансуванням тероризму
    Генпрокурор Юрій Луценко
    Фото: tsn.ua

    Генпрокурор прокоментував пропозицію Кучми зняти блокаду з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей

    Торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської області можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

    Як нагадав генпрокурор, в 2017 році на окупованих територіях українську державну і приватну власність «націоналізували».

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    Тому, за його словами, «ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет».

    «Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму», - додав генпрокурор.

    Як повідомлялось, 5 червня представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

    Зазначимо, Тристороння контактна група по Донбасу в Мінську на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

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