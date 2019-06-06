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    Думки вголос

    Влада Зеленського хоче підписати акт капітуляції й здати Україну в полон Кремлю

    • Олег Тягнибок

      Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    • Розсилка
    Володимир Зеленський (ліворуч) і Леонід Кучма - Влада Зеленського хоче підписати акт капітуляції й здати Україну в полон Кремлю
    Володимир Зеленський (ліворуч) і Леонід Кучма

    Так нахабно українців ще не обманювали

    Йдучи до влади, Зеленський обіцяв: «Питання зняття економічної блокади тимчасово окупованих територій розглядатись не може».

    Не минуло й двох місяців - призначений Зеленським представник України в Мінську Леонід Кучма пропонує зняти блокаду з ОРДЛО. Бойовики вже погодились. Питання винесуть на розгляд найближчого засідання ТКГ.

    Що це означає? Влада хоче підписати акт капітуляції й здати Україну в полон Кремлю. Бо якщо економічну блокаду ОРДЛО буде знято, війну Путіна проти України оплачуватимуть з бюджету України. Величезний фінансовий тягар упаде з плечей не тільки РФ, а й добре відомого кожному українцю олігарха Ахмєтова, з яким так завзято на словах «бореться» новий Президент. Тепер мільярди на крові українців він зароблятиме без зайвих проблем. Його підприємства в ОРДЛО працюватимуть на нього цілком законно.

    А що було би, якби при владі була «Свобода»? Було б ухвалено наші законопроекти №1206, №3213, №0206-1. Окуповані території було б заблоковано повністю. Московський бізнес було б заборонено. Ембарго на московський капітал, товари та послуги було б запроваджено. Активи Московії було б націоналізовано. Кремль загнувся би від фінансових втрат. На Донбасі давно був би мир на УКРАЇНСЬКИХ правилах.

    Але ці п‘ять років при владі були олігархи. Минули президентські вибори. І до влади знову прийшли олігархи. Хоча й з іншими прізвищами. Результат - перед нами.

    Джерело: блог Олега Тягнибока

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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