Задовільнив інтереси Кремля. Держдеп США назвав причину поїздки Лукашенка в Тегеран
Там вважають, що поїздка організована з метою поглиблення співпраці між Іраном та РФ
Візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Тегерану відбувається, в тому числі, в інтересах Кремля, з метою поглиблення співпраці між Іраном та РФ. Так зазначаив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час свого відеобрифінгу.
Взаємини Москви та Тегерана давно викликають стурбованістьу світової спільноти, зокрема, у сфері військового співробітництва між цими країнами. США ж турбують зв'язки режиму Лукашенка з Кремлем, зокрема, його бажання поступитися суверенітетом Росії власної держави.
«Що стосується візиту Лукашенка до Ірану, то ми розглядаємо це як ще більше поглиблення відносин між Іраном та Росією», – наголосив Прайс.
Прес-секретар Держдепу також заявив, що у Білому домі уважно стежать за розвитком відносин РФ та Ірану, а також результатами візиту Лукашенка до Тегерана.
Раніше посол Ірану зазначив, що зараз відносини Білорусі та Ірану досягли «історичного моменту» і що під час візиту 2023 рік планують оголосити роком дружби Ірану та Білорусі. Білорусь та Іран уже домовилися співпрацювати у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сферах освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.
Нагадаємо, 12 березня самопроголошений президент Білорусі прибув з візитом до Ірану. Лукашенко похвалив президента Ірану за обхід західних санкцій та підписав з ним «дорожню карту співробітництва».
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