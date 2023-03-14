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Задовільнив інтереси Кремля. Держдеп США назвав причину поїздки Лукашенка в Тегеран

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Задовільнив інтереси Кремля. Держдеп США назвав причину поїздки Лукашенка в Тегеран
Самопроголошений президент вкорте виступає маріонеткою Кремля
фото з відкритих джерел

Там вважають, що поїздка організована з метою поглиблення співпраці між Іраном та РФ

Візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Тегерану відбувається, в тому числі, в інтересах Кремля, з метою поглиблення співпраці між Іраном та РФ. Так зазначаив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час свого відеобрифінгу

Взаємини Москви та Тегерана давно викликають стурбованістьу світової спільноти,  зокрема, у сфері військового співробітництва між цими країнами. США ж турбують зв'язки режиму Лукашенка з Кремлем, зокрема, його бажання поступитися суверенітетом Росії власної держави. 

«Що стосується візиту Лукашенка до Ірану, то ми розглядаємо це як ще більше поглиблення відносин між Іраном та Росією», – наголосив Прайс.

Прес-секретар Держдепу також заявив, що у Білому домі уважно стежать за розвитком відносин РФ та Ірану, а також результатами візиту Лукашенка до Тегерана.

Раніше посол Ірану зазначив, що зараз відносини Білорусі та Ірану досягли «історичного моменту» і що під час візиту 2023 рік планують оголосити роком дружби Ірану та Білорусі. Білорусь та Іран уже домовилися співпрацювати у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сферах освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

Нагадаємо, 12 березня самопроголошений президент Білорусі прибув з візитом до Ірану. Лукашенко похвалив президента Ірану за обхід західних санкцій та підписав з ним «дорожню карту співробітництва».

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