Загальний обсяг поставленої по «Дружбі» брудної нафти склав 3 млн тонн



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Частина нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук після витіснення буде розміщуватися в вільних резервуарних потужностях «Транснафти»

Загальний обсяг некондиційної нафти, поставленої з Росії по нафтопроводу «Дружба» і через порт Усть-Луга, склав близько 3 млн тонн.

Про це повідомив віце-президент «Транснафти» Сергій Андронов в інтерв'ю газеті «Коммерсант», опублікованому в четвер.

За його словами, частина нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук після витіснення буде розміщуватися в вільних резервуарних потужностях «Транснафти», частина - на території інших країн.

Вартість такої послуги буде визначена, коли стане відомий точний обсяг некондиційної нафти, а також передбачувані терміни зберігання.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відновила прокачування нафти через міжнародний нафтопровід «Дружба».

Як відомо, прийом нафти, яка надходила з «Дружби», Угорщина тимчасово припинила 26 квітня. У компанії MOL це пояснили прагненням повністю убезпечити нафтопереробні заводи в країні.

Проблеми з неякісною нафтою почалися в кінці квітня. Забруднена сировина надходила по трубопроводу «Дружба» в Білорусію, Польщу, Словаччину, Угорщину і Україну. Як вважає слідство, неякісна нафта потрапила в трубопровід з вини приватної компанії, термінал якої знаходиться біля магістральної гілки Самара - Унеча.

Джерело: Интерфакс