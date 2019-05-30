  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Загальний обсяг поставленої по «Дружбі» брудної нафти склав 3 млн тонн

    • Розсилка
    Загальний обсяг поставленої по «Дружбі» брудної нафти склав 3 млн тонн

    Частина нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук після витіснення буде розміщуватися в вільних резервуарних потужностях «Транснафти»

    Загальний обсяг некондиційної нафти, поставленої з Росії по нафтопроводу «Дружба» і через порт Усть-Луга, склав близько 3 млн тонн.

    Про це повідомив віце-президент «Транснафти» Сергій Андронов в інтерв'ю газеті «Коммерсант», опублікованому в четвер.

    За його словами, частина нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук після витіснення буде розміщуватися в вільних резервуарних потужностях «Транснафти», частина - на території інших країн.

    Вартість такої послуги буде визначена, коли стане відомий точний обсяг некондиційної нафти, а також передбачувані терміни зберігання.

    Раніше повідомлялося, що Угорщина відновила прокачування нафти через міжнародний нафтопровід «Дружба».

    Як відомо, прийом нафти, яка надходила з «Дружби», Угорщина тимчасово припинила 26 квітня. У компанії MOL це пояснили прагненням повністю убезпечити нафтопереробні заводи в країні.

    Проблеми з неякісною нафтою почалися в кінці квітня. Забруднена сировина надходила по трубопроводу «Дружба» в Білорусію, Польщу, Словаччину, Угорщину і Україну. Як вважає слідство, неякісна нафта потрапила в трубопровід з вини приватної компанії, термінал якої знаходиться біля магістральної гілки Самара - Унеча.

     Читайте також: Російський нафтовий токсикоз. Що приховує Кремль?

    Джерело: Интерфакс

    Читайте також
    нафта Росія Угорщина транзит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ