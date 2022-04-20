Іноземець розповів про найстрашніше знущання у рашистських катівнях Маріуполя

Окупанти катували затриманих у Маріуполі та навколишніх блокпостах електрострумом

Окупанти затримували у Маріуполі цивільних людей і намагалися вибити з них зізнання, нібито вони є військовослужбовцями полку «Азов». Про це громадянин Азербайджану Гусейн Абдуллаєв, який майже місяць пробув у катівнях Маріуполя, розповів у інтерв’ю Media.az.

Абдуллаєв навчався у Маріупольському держуніверситеті, після початку війни почав допомагати волонтерам – носив продукти, облаштовував бомбосховища. 17 березня азербайджанець спробував виїхати із оточеного міста, але на одному із блокпостів окупанти затримали усіх, хто їхав з ним у автомобілі.

Студент-іноземець потрапив де СІЗО, де з ним розмовляли, а пізніше катували його кадировці та уродженці Дагестану – як росіяни, так і, зокрема, азербайджанці. Найстрашнішим катування Абдуллаєв назвав удари електричним струмом. За словами азербайджанського студента, його катували кожного дня. Це тривало майже три тижні, після чого катування припинилися, і Гусейна, як і інших полонених, почали бити.

«Зазвичай били по 10-15 людей одразу. Але це не найстрашніше, електричного струму я боявся більше», – розповів іноземець. Він зазначив, що катування током тривали 20-30 хвилин, а били полонених близько години. «Бувало, що я непритомнів, на мене виливали холодну воду і продовжували знущатися далі», – зізнався Абдуллаєв.

Деяких полонених після катувань убивали, розповів азербайджанський студент. «Я чув, як вони катували людей з інших камер, бідолахи кричали від болю, а потім просто розстрілювали», – згадав подробиці свого перебування Гусейн Абдуллаєв.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що у Мелітополі окупанти катуванням довели полоненого до самогубства.