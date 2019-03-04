Загиблий під потягом у Львові киянин служив у Нацгвардії



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Хлопець 1998 року народження пішов на строкову службу до Нацгвардії у жовтні 2018 року

Загиблий служив у військовій частині № 3002

Киянин, загинув під потягом у Львові, виявився бійцем Нацгвардії. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Зазначається, що на перегінній колії Львів - Скнилів машиніст локомотива помітив тіло чоловіка. Ним виявився хлопець 1998 року народження. Згодом вдалося встановити, що загиблий пішов на строкову службу до Нацгвардії з жовтня 2018 року. Він служив у військовій частині № 3002.

2 березня чоловік перебував у звільненні з 8:00 до 18:00, але в зазначений час не з'явився у військовій частині.

Нагадаємо, хлопець помер від травм, яких він зазнав унаслідок наїзду потяга.

Раніше повідомлялося, що чоловік був військовослужбовцем. На місці події працювала слідчо-оперативна група і поліція, а також представники військової частини.