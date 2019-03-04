У Львові під потягом загинув киянин



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Тіло чоловіка було виявлено на залізнодорожньому полотні поблизу вулиці Курмановича у Львові Фото: varta1

Поліцейські встановлюють обставини загибелі молодого киянина

У неділю, 3 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізнодорожньому полотні поблизу вулиці Курмановича у Львові виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Поліцейські встановили, що загинув 21-річний киянин. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо, чоловік загинув впродовж ночі внаслідок наїзду невідомого потяга.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося раніше, чоловік був військовослужбовцем. Його тіло було виявлено на колії в неділю близько 8-ї ранку.

За попередньою інформацією, молодик перебував у звільненні з військової частини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група і поліція, а також представники військової частини.